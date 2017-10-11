تعرّف على أغرب 4 نشاطات يمارسها السياح في العالم

المواطن - وكالات

يقوم السياح عادة برحلات ترفيهية، بغية الابتعاد عن ضغوطات الحياة العملية اليومية وصخبها وروتينها القاتل، حيث يقصد السياح الأماكن التي توفر لهم أجواء للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم من خلال ممارسة نشاطات ترفيهية كثيرة.

غير أن العديد من السياح يسعون للقيام بالمغامرات الخطيرة، وزيارة الأماكن غير التقليدية ليحظوا بإجازة مميزة تبقى للذكرى. وفي هذا السياق أورد موقع “باك سيف” الإلكتروني قائمة بأغرب الأماكن التي يقصدها السياح ويمارسون فيها نشاطات غريبة، على النحو التالي:

1- مدينة أريغون، أمريكا

يقصد السياح مدينة أريغون الأمريكية لممارسة نشاط يبدو غريباً للكثيرين، إذ يقوم السياح عادة بحياكة جورب صوفي، والتبرع به للمدينة لدعم صناعة السياحة فيها.

2- نيفادا، أمريكا

يدعي سكان إحدى مناطق ولاية نيفادا الأمريكية المسماة بالمنطقة 51، بأنها معقل لهبوط رجال الفضاء منذ زمن بعيد. لذا فإن الكثير من السياح يقصدون هذه المنطقة للاستماع لقصص رجال الفضاء من سكانها المحليين.

3- بوابة الجحيم

تقع بوابة الجحيم في تركمانستان، وهي عبارة عن حفرة كبيرة مليئة بألسنة اللهب، ويؤمها السياح من جميع أنحاء العالم ليشاهدوا نيرانها المستعرة واستذكار نيران جهنم، ما يدفعهم إلى تقويم سلوكهم في الدنيا.

4- مناطق المحاصيل

بعد حصد المحاصيل تتشكل دوائر غريبة الشكل في الحقول، الأمر الذي دفع الكثيرين للاعتقاد بأن هذه الدوائر الكبيرة هي أماكن هبوط مركبات فضائية، لذا فإن السياح يقصدونها من جميع أنحاء العالم. وتشتهر هذه السياحة في بلدان عدة مثل إندونيسيا والصين وبريطانيا.







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