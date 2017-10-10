تعرّف على حكام الجولة السادسة بالدوري السعودي كاملة

المواطن - الرياض

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام الجولة السادسة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، التي ستقام أيام الجمعة والسبت والأحد.

وسيدير الحكم الدولي تركي الخضير مواجهة الفتح والقادسية، ويساعده الدولي بدر الشمراني ومؤيد المسجن، والحكم الرابع الدولي محمد الهويش.

ويقود مباراة الاتحاد وأحد، الحكم عبد الرحمن الشهري، ويساعده الدولي محمد العبكري وبليغ الرمضان، والحكم الرابع حسين أبو شاهين.

والحكم الدولي خالد الطريس لمواجهة الاتفاق مع الباطن، ويساعده الدوليان خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع إبراهيم النعيمي.

ويحكم الدولي التشيكي بافل كرالوفيتش مباراة الشباب والأهلي، ويساعده الطاقم التشيكي مارتين ويلتزك وإيفو نادفورنيك، والحكم الرابع الدولي عبدالرحمن السلطان.

ولمواجهة الفيصلي والفيحاء الدولي سلطان الحربي، ويساعده الدولي هشام الرفاعي وماجد الشهري، والحكم الرابع نايف المريخي.

ويدير مباراة النصر والتعاون الدولي شكري الحنفوش، ويساعده الدوليان فهد العمري وفيصل القحطاني، والحكم الرابع سامي الجريس.







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