تعرّف على سلاح كلاشينكوف 103 إيه الذي ستمتلكه السعودية

المواطن - الرياض

يعتبر سلاح كلاشينكوف إيه كيه-103 بندقية اقتحام مشتقة من إيه كيه-47 تتميز بالإضافات التي يمكن تركيبها على السلاح مثل منظار رؤية ليلية وقاذف قنابل.

تاريخ البندقية

البندقية AK-103 هي نسخة روسية حديثة مطورة من البندقية الشهيرة AK-47، وهي دمج لتطوير بين ” AK-74 ونوع AK-74M ” وتستخدم العيار السوفيتي الشهير ” 7.62X39 “..

وقد تم استبدال الأجزاء الخشبية في الإصدارات القديمة بأجزاء بلاستيكية، كما يمكن تركيب منظار وقاذف قنابل وكاتم صوت وغيرها

أهم مميزات البندقية الهجومية AK-103

– تتميز البندقية بالدقة العالية بخلاف الإصدارات القديمة التي كان يعيبها دقتها السيئة.

– تم تقليل الارتداد حيث تتميز بارتداد خفيف بعكس الإصدارات القديمة.

– أوضاع الرماية هي ” مفرد & 3 طلقات & صلي ”

– وجود مسار من الشركة لتركيب الدربيل

المواصفات العامة للبندقية AK-103

– تزن البندقية وهي تحمل المخزن “4.1 كجم” بينما خالية من المخزن “3.6 كجم” بينما الإصدار AKM يزن “3.15 كجم” فارغة و” 4.3كجم ” مركب عليها المخزن، ويصل طولها إلى ” 943 ملم ” بينما والأخمس مطوي” 705 ملم ” بينما الإصدار القديم ” 876 ملم”، ويصل معدل إطلاق النار 600 طلقة بالدقيقة، والمدى القاتل 550 متر

وتخدم البندقية AK-103 في وحدات خاصة من الجيش الروسي مثل “قوات سبتسناز الخاصة” تم تصدير هذه البندقية للعديد من الجيوش مثل الجيش الفنزويلي والجيش السعودي وتصنع في فنزويلا بترخيص من شركة إيجماش وتصنع أيضاً في السعودية بترخيص من شركة روزوبورن إكسبورت عن طريق الشركة السعودية للصناعات العسكري.







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