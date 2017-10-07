تعرّف على معهد العلاقات الدولية في جامعة موسكو

المواطن - الرياض

منح معهد العلاقات الدولية في جامعة موسكو بالعاصمة الروسية، اليوم، درجة الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

والمعروف أن معهد العلاقات الدولية هو معهد دبلوماسي تابع لوزارة الخارجية الروسية.

تأسس معهد العلاقات الدولية في 14 أكتوبر 1944 حينما فُصلت كلية العلاقات الدولية عن جامعة موسكو؛ لتصبح معهداً مستقلاً.

ويدرس في معهد العلاقات الدولية أكثر من 4500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى الطلاب الأجانب.

وهناك 14 كليةً من بينها كلية العلاقات الدولية، وكلية الاقتصاد الدولي، وكلية الصحافة الدولية.







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