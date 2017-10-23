تعلمي طريقة تنمية الحاسة السادسة لديك بسهولة

المواطن - وكالات

ذكرت ماريا لوبا، المتخصصة الفرنسية في الطاقة الحركية بجامعة باريس، طريقة تنمية المرأة الحاسة السادسة لديها، وذلك عن طريق استبعاد الخوف وبالبعد عن الآلام والقلق على الآخرين.

وشددت على ضرورة البدء في التأمل؛ مما يجعلها تشعر بما سيحدث في المستقبل.

ولفتت المدرسة في مدرسة الإدراك الفجائي للحاسة السادسة التي أسسها “ألكس شون بول” في فرنسا، إلى أن تدريب المخ لمدة 10 دقائق يوميًّا على التأمل واستعراضه للأفكار والصور والأصوات يساعد على التوصل إلى الحاسة السادسة في معرفة ماذا سيحدث في المستقبل.







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