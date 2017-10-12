تعليم الشرقية تعلق على مقطع متداول : السيارات الكهربية في ساحات المدارس ضمن خطة النشاط

المواطن - الدمام

أكد تعليم الشرقية أن المقطع المصور من داخل حصة النشاط في إحدى مدارس الدمام تم اجتزاؤه واقتطاعه من سياقه حيث كان الهدف منه تعليم الطلاب مكونات السيارات. وقال تعليم الشرقية في بيان تلفت “المواطن” نسخة منه: إيضاحا لما ورد في المقطع المصور والمنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن مشهدا من إحدى الساحات الداخلية بمدارس الدمام بالمنطقة الشرقية يظهر به سيارات كهربائية متحركة كان الغرض من استخدامها بمشاركة الطلاب هو تعريفهم بمكونات السيارة وأجزائها وكيف تعمل محركات السيارة ومما ظهر في المقطع المتداول كان اجتزاء واضحا حيث اختزل العمل في ذلك المشهد التي ظهرت فيه السيارات وهي تتحرك دون اكتمال المشهد كاملا ومعرفة الغرض الحقيقي من إقامة هذا المنشط .

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن هذا العمل يندرج ضمن خطة النشاط في مجالها العلمي والقصد من ذلك تعريف الطالب على محتويات السيارة سواء الدائرة الكهربائية والبكرات والسيور وبشكل عام مكوناتها بغية إيصال المعلومة إلى الطالب.

وأضاف أنه تم عقد شراكة مجتمعية مع إحدى المؤسسات المتخصصة في هذا الأمر لتثقيف الطلاب وتبصيرهم بالفرق بين السيارات الكهربائية

والتي تعمل بالوقود من حيث القوة والسرعة والتكلفة والمرونة حيث تم مشاركة الطلاب ببعض السيارات التي تم إحضارها من بيوتهم لكي تكون الرؤية واضحة في هذه الفروقات وترسخ المعلومة.

وأوضح أنه تم تنفيذ البرنامج على مدى أربعة أيام لجميع طلاب المدارس حيث لاقت هذه الفكرة تفاعلا كبيرا بين الطلاب كما أن مدير عام التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس قام صباح اليوم بزيارة لهذه المدرسة والتقى أعضاء هيئة التدريس وفريق العمل بها واطلع على منصة البرامج والفعاليات ستقدمها في ساعة النشاط حيث قدم شكره وتقديره لكافة الجهود السديدة والقائمة والتي ستعكس حضورا فاعلا وبمحتوى متميز يخدم المستفيد الأول وهو الطالب.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أنها تعمل وعبر إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات على بناء خطط واضحة للبرامج وفق الدليل التنظيمي الذي أصدرته وزارة التعليم والمخصص لساعة النشاط وفق المجالات السبع التي تم تحديدها ومن ذلك المجال العلمي الذي يندرج هذا النشاط تحت مفهومه ويعزز من الجوانب العلمية والتقنية ويرفع من مستوى التفكير لدى الطلاب ويفتح الأفق أمامهم في عملية البحث والابتكار والتطوير.

كما تعمل الإدارة على تحقيق فوائد ساعات النشاط والتي تمثل خيارا استراتيجيا يسهم مع المدرسة في تكوين شخصية الطالب وتلبية الطموحات والتطلعات من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تعينهم بالوقوف بثبات واقتدار أمام التحديات كما أن مصفوفةالبرامج التي سيتم العمل بها في هذه الساعات ستوفر للطلاب مواقف تربوية تكسبهم الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف وتكون سببا في بناء الثقة لديهم بأن يكونوا عنصرا من عناصر البناء الوطني والمستقبلي سعيا للتطوير ومواصلة فصول التنمية فجميع المجالات من ثقافي وعلمي وأسري وكشفي وغيرها تصب في خانة التفاعل الإيجابي وتعطي تصورا شاملا لكيفية تعامل الطلاب والطالبات مع مواقف الحياة المتنوعة .







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