تعليم حائل يوجّه بإضافة مستفيدي (وفاء) في نظام نور

المواطن - حائل

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل تعميمًا للمدارس التابعة لها بإضافة بيانات الطلاب والطالبات المستحقين لنظام “وفاء” في نظام نور، من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين؛ لتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة.

وتشمل هذه الفئة الغالية ثلاث فئات:”الأولى أبناء وبنات شهداء الواجب وهم رجال الأمن في جميع القطاعات العسكرية والذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ أمن البلاد، الثانية أبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين أثناء تأدية العمل الرسمي وهم جميع من توفاهم الله أثناء تأديتهم عملهم والمشمولين في المادة 35 من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة من وزاره الخدمة المدنية، والثالثة أبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين على رأس العمل وهم جميع من توفاهم الله على رأس العمل ولم يصدر لهم قرار تقاعد أو فصل أو استقالة”.

وتأمل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل إضافة بيانات الطلاب والطالبات في نظام نور، وفي حالة وجود استفسارات يتم رفع عن طريق الدعم الفني لنظام نور، أو التواصل على البريد الإلكتروني: WAFA@HAILSA.GOV.SA







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :