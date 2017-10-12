نورة الأزيمع أول امرأة تعين مديرة لولادة الدمام

المواطن - سعيد ال هطلاء - الدمام

أكد المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود، أن مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك أصدر قراراً بتكليف الدكتورة نورة الأزيمع للعمل مديراً لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، فيما كلف المهندس محمد باخرجي مساعداً للمشاريع والشؤون الهندسية بصحة الشرقية.

وأوضح سعود أن تكليف امرأة مديراً لمستشفى ولادة الدمام، هو الأول من نوعه، وذلك منذ تأسيسه عام 1402هـ، مشيراً إلى أن إحداث هذه التغييرات تأتي لإتاحة الفرصة لقيادات متجددة ذات كفاءة وخبرات إدارية تهدف إلى رفع كفاءة العمل ودعم المسيرة التنموية الصحية، والمستمدة من استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى التطوير بما يتواكب مع برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.

وأضاف أن إدارة صحة الشرقية تُثمّن الجهود الطيبة لجميع مسؤوليها وما قدموه من خدمات، مقدرة أثناء الفترات السابقة لتكليفهم، والتي أسهمت في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، وحققت ولله الحمد الكثير من الإنجازات.







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