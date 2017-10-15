تفاصيل التقديم على وظائف الخدمة المدنية للنساء عبر جدارة

المواطن - الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية الخريجين والخريجات للتقدم على عدد من الوظائف الإدارية بلغت 1890 وظيفة إدارية عبر نظام جدارة.

وتأتي دعوة الخدمة المدنية بالتعاون مع القطاعات الحكومية للحاصلين والحاصلات على درجات وتخصصات علمية مناسبة للتقدم وشغل الوظائف الإدارية المتاحة التي أعلنت عنها الوزرة، ويتم تقديم طلبات التوظيف من داخل المملكة أو من خارجها عبر موقع نظام جدارة (هنا الرابط) الرسمي برقم الهوية الوطنية.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الهدف من الإعلان شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الرجال والنساء، حيث تلقت الخدمة المدنية 1439 طلبات الإشغال من قبل الجهات الحكومية المستفيدة من الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

أما عن عدد الوظائف المعلن عنها من قبل الخدمة المدنية بناءً على طلبات الجهات الحكومية المستفيدة من الإعلان، فقد بلغ إجمالي عدد الوظائف التي تم يشملها إعلان وزارة الخدمة المدنية 1439 بالمملكة حوالي 1890 وظيفة إدارية شاغرة.

أما عن فترات التقديم على وظائف الخدمة المدنية جدارة، فسوف يكون التقديم مستمراً على مدار 24 ساعة منذ فتح باب القبول والتقدم على الوظائف المتاحة عبر نظام جدارة الإلكتروني، وللاطلاع على وظائف الخدمة المدنية المعلن عنها؛ يمكنكم اتباع رابط وظائف الرجال والنساء الإدارية عبر جدارة (هنا).







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