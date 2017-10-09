تفاصيل صادمة وراء وفاة 4 أطفال في حريق جازان.. الأم قد تكون الفاعلة!

المواطن - عمر عريبي - جازان

كشفت شرطة جازان كواليس الحريق الذي شب، أمس الأحد، في عقار؛ ما أسفر عن وفاة 4 أطفال وإصابة طفلين.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه وفي تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم أمس تم انتقال مندوب من شرطة منطقة جازان مع الفريق المكون من مندوبي ومندوبات الحماية الاجتماعية بجازان رفق امرأة في العقد الرابع من العمر على خلفية قضية عنف أسري، فجرى الانتقال برفقتها للشقة التي تسكنها وأولادها، وعند الوصول للشقة وطلب فتح الباب أوعزت لأبنائها بعدم فتح الباب؛ كي لا يتمكن فريق الحماية من الدخول، وأصرت على عدم تمكين الفريق من أداء عملهم.

وتابع أنه أثناء محاولة فريق الحماية في إقناعهم بفتح الباب تفاجئوا برائحة حريق وانبعاث دخان من تحت أبواب الشقة فتم كسر الباب لإنقاذ الأبناء المحتجزين فصادف الفريق عدة عوائق من طاولات خشبية وجوالين ماء بالمدخل، بالإضافة للهيب النار والأدخنة المنبعثة منها.

ولفت إلى أن ذلك أسفر عن وفاة 4 أبناء (ثلاث بنات وولد) وإصابة طفلين (بنت وولد)، قام الفريق بإخراجهم برفقة والدهم البالغ من العمر ٤٧ عامًا، والذي وجد بالداخل، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة الحريق.

وأشار الحكمي إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى وإحالة الأم للنيابة العامة وإيداعها السجن والتحفظ على والدهم داخل المستشفى؛ لوجود شبهة قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة.