تفاصيل وشروط التقديم على وظائف الخدمة المدنية عبر جدارة

المواطن - الرياض

دعت وزارة الخدمة للتقدم لشغل 1890 وظيفة إدارية، للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، عبر نظام جدارة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أنها تدعو -بالتعاون مع الأجهزة الحكومية- الخريجين والخريجات -الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة- لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلّم رواتب الموظفين العامّ الراغبين والراغبات في التقدم لتلك الوظائف (رجال/ نساء)، سواء حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

وأضافت أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العامّ (رجال/ نساء)، والتي تلقّت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية، وذلك عبر نظام جدارة إلى تاريخ 19/1/1439هـ.

أولاً: إجمال عدد الوظائف التي يشملها الإعلان:

بلغ إجمال عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان، حسب حاجتها (1890) وظيفة شاغرة.

على النحو التالي:

ثانياً : مواعيد تقديم الطلبات:

ثالثاً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين/ المتقدمات):

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة)، من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها. على كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به؛ حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون إرفاق ملخص الطلب الذي تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال/ نساء).

رابعاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1.خريجو وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2.خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

3.خريجو وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية.

4.خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

5.خريجو وخريجات درجة الماجستير.

6.خريجو وخريجات درجة الدكتوراه.

7.الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

8.يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

9.يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

10.جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الجهة الحكومية التي تتبع لها الوظيفة، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة ويمكن التقدم على الإعلان القادم.

11.الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة ثانياً لن يتاح لهم الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة.

12.تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة، ولن يتاح إضافة أية رغبات مكانية لا يتوفر وظائف معلنة فيها.

(المتقدمون/ المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية، عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـة) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

خامساً: إيضاحات عامة:

1.هيّأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها -عند التعامل مع نموذج جدارة- تعليمات وإرشادات، من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة)، وتؤكد أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب، لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2.البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــة) على نموذج جدارة مسؤوليتها على (المتقدم/ــة) حتى لو أدّى عدم مصداقية تلك البيانات، قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3.على كل (متقدم/ــة) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكّد من صحتها.

4.الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ــة) إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل، المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار “للوظائف التي تتطلب الاختبار”) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بأن يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

5.ستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، لذلك فإنها تؤكد ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية: (هنا الرابط).

6.على من يتم إعلان (أسمائهم/ن)، اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لأي من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين، ومن (لا يراجع/ لا تراجع) أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين، فإن ذلك يعتبر عدولًا عن الرغبة بالتوظيف.

تفاصيل الوظائف الإدارية رجال (هنا الرابط)

تفاصيل الوظائف الإدارية نساء (هنا الرابط)







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