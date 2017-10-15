تفاصيل وطريقة الاستعلام عن مستفيدي سكني الدفعة التاسعة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الإسكان اليوم عن تخصيص 30569 منتجًا سكنيًا وتمويليًا ضمن الدفعة التاسعة من برنامج سكني.

وتضمنت دفعة سكني التاسعة تخصيص 13903 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و8699 أرضاً مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والمصارف المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجاً سكنياً وتمويلياً، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج والتي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017.

وجاءت تفاصيل المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها بواقع 13903 وحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة مقسمة على منطقة الرياض 1964، ومنطقة المدينة المنورة 1182، والمنطقة الشرقية 9257، ومنطقة الجوف 1500 وحدة سكنية، فيما توزع التمويل المدعوم على 13 منطقة على النحو التالي، منطقة الرياض 2553، منطقة مكة المكرمة 1013، منطقة المدينة المنورة 457، المنطقة الشرقية 818، منطقة القصيم 792، منطقة عسير 603، منطقة حائل 369، منطقة تبوك 233، منطقة الحدود الشمالية 173، منطقة جازان 143، منطقة نجران 193، منطقة الجوف 225، منطقة الباحة 128.

وحول توزيع الأراضي المطورة المجانية فإن العدد الإجمالي لتلك الأراضي بلغ 8966 جاء نصيب منطقة الرياض 869، ومنطقة مكة المكرمة 2485، ومنطقة المدينة المنورة 106، والمنطقة الشرقية 1012، ومنطقة عسير 2191، ومنطقة حائل 728، ومنطقة نجران 1228، ومنطقة الباحة 347.

ويمكن الاستعلام عن مستحقي المنتجات السكنية والقرض السكني، من خلال بوابة سكني، حيث تم تخصيص وحدة سكنية وأرض مطورة وقرض تمويل.

ويتم ذلك بإدخال الاسم بالكامل ورقم بطاقة الأحوال الشخصية ونوع المنتج والمنطقة والمدينة، ثم تحديد نوع الاستحقاق، وأخيراً الضغط على بحث لتظهر النتيجة عبر رابط سكني أدناه.

تفاصيل المستفيدين من كافة الدفعات (هنا).

تفاصيل الاستعلام عن اسم المستفيد برقم الهوية (هنا).







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