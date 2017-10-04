تفاصيل 10 وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات الرياض – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (10) وظائف شاغرة، ضمن برنامج “قادة المستقبل”، وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة للخريجين السعوديين من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادات الدبلوم في التخصصات:

• إدارة المطار.

• إدارة الطيران.

• سلامة الطيران.

• أمن الطيران.

• التسويق.

• الهندسة.

• هندسة المشاريع.

• تكنولوجيا المعلومات.

• المشتريات.

• المالية.

• الحرائق والإنقاذ.

• إدارة أعمال.

• إدارة الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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