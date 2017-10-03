تقنية الدمام تقبل 1300 متدرب مستجد

المواطن - واس

قبلت الكلية التقنية بالدمام 1300 متدرب مستجد في جميع برامجها وتخصصاتها العلمية في الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي، وذلك في تخصصات التقنية الكهربائية والإنتاج الميكانيكي، والدعم الفني والشبكات، والوسائط المتعددة وتقنيات الويب، والتقنية الإلكترونية، والإنتاج الكيميائي، وتقنية التكييف والتبريد، وتقنية المحركات والمركبات، إضافة إلى برنامج الدبلوم في المحاسبة والتسويق.

وأوضح عميد كلية التقنية بالدمام أحمد بن عبدالكريم الثنيان، أنه ولأول مرة بالكلية يتم افتتاح دبلوم خاص لفئة الصم وهي فئة عزيزة علينا في تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي، مشيراً إلى أن عدد المقبولين في برامج البكالوريوس قارب 180 متدرباً في التقنية الكهربائية، وتقنية الإنتاج الميكانيكي، وتقنية الإلكترونيات ودبلوم المحاسبة.

وأبان الثنيان أن الكلية أنهت جميع استعداداتها لاستقبال المتدربين في جميع الأقسام منذ وقت مبكر وقد تم تسليم المتدربين جداولهم الدراسية.

وأضاف أن الكلية وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه قامت برفع طاقتها الاستيعابية لهذا الفصل الأول للمساهمة في قبول أكبر عدد من الطلاب المتقدمين ونتيجة للطلب المتسارع على برامج الكلية وما تمثله من مخرجات ولتلبية طلبات السوق المتسارعة على برامجها والتي تعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق احتياجات الوطن من تأهيل الكوادر الشابة في التخصصات التقنية بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأعرب الثنيان عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الكلية على ما بذلوه من جهود كبيرة في قبول المتدربين والاستعداد للعام الدراسي الجديد.







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