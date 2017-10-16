تلوث الهواء يودي بحياة 500 ألف شخص فى أوروبا سنويًّا

المواطن - وكالات

ذكرت وكالة البيئة الأوروبية أن الجزيئات الرفيعة الموجودة في الهواء تودي بحياة أكثر من 400 ألف أوروبي سنويًّا.

وقال مدير الوكالة، هانز بروينكسكي، في تقرير للوكالة: “إن تلوث الهواء أودى بحياة نحو 520 ألف شخص في أكثر من 41 دولة في عام 2014، منها 487 ألف في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2016، كما بلغت الوفيات في أوروبا نحو 550 في عام 2013”.

يذكر أن بولندا من بين أكثر الدول تأثرًا بتلوث الهواء، حيث شهدت 84.690 حالة وفاة، وألمانيا بنحو 81.160 حالة، ثم فرنسا بـ45.840 حالة، وتعرض نحو 7% من سكان الحضر في الدول الأوروبية لأعلى مستوى من التلوث، وفقًا لما حددته منظمة الصحة العالمية.







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