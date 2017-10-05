تمويل المنشآت الصغيرة والإعلام الالكتروني على مائدة الشورى الأسبوع المقبل

المواطن - الرياض

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين الأثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437هـ .

ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع , وإعادة النظر في استراتيجية التوظيف, والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس برنامج كفالة بتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة , ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/1437هـ , وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/1437 هـ .

وخلال الجلسة العادية السادسة والخمسين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/1437هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني وتفعيل قرارات التنظيم الصادر من مجلس الوزراء للحد من التعصب الرياضي.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة , لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية , وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق .

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة , ودراسة فصل مؤسسة البريد عن وزارة الاتصالات .

وخلال الجلسة العادية السابعة والخمسين التي تعقد الأربعاء المقبل يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436/1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء , والتعريفات المقترحة مستقبلياً , مع احتساب تطور كفاءة التشغيل , ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء , بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة .

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436/1437هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن , والأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث , السيارات المتحركة , السيارات المتوقفة , وحركة المشاة في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1436/1437هـ .

كما يشتمل جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول الصديقة في مجالات عدة .







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