تميم قطر.. ذهب إلى ماليزيا لكسب ودها فتلقى صفعة من رئيس وزرائها

المواطن - الرياض

أحرج نجيب عبدالرزاق، رئيس الوزراء الماليزي، تميم قطر خلال أول زيارة له إلى العاصمة كوالالمبور، حيث أصر على أن بلاده تربطها علاقات جيدة بالدول العربية، وخصوصًا بالمملكة وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من زيارة تميم إلى ماليزيا، أولى محطات جولته الآسيوية التي تتضمن سنغافورة وإندونيسيا، وذلك في محاولة لإيجاد مخرج لأزمته مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين).

وشدد عبدالرزاق على أن ماليزيا تجمعها علاقات خاصة جدًّا مع الحكومة السعودية، خصوصًا مع الملك سلمان وولي العهد والقادة الآخرين.

ولفت إلى أن زيارة العاهل السعودي إلى ماليزيا كانت مثمرة جدًّا، وأن ماليزيا ستواصل علاقاتها مع الرياض على أعلى مستوى.

وتابع أن السعودية تتفهم موقفنا حيال هذه الأمر، وذلك في إشارة إلى زيارة أمير قطر، وأوضح أن زيارة تميم لن تؤثر على علاقاتنا مع الدول العربية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :