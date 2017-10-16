تهديدات ترامب لإيران تصعد بأسعار النفط العالمية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قفزت أسواق النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين؛ بسبب المخاوف من احتمال تجديد العقوبات الأميركية ضد إيران وكذلك الصراع في العراق، بينما ساعد انفجار في منصة نفط أميركية وانخفاض نشاط الاستكشاف على دعم الأسعار هناك، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت الدولية LCOC1 عند 57.82 دولار في الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 65 سنتاً، أو 1.1 %، عن الإغلاق السابق.

تهديدات ترامب تصعد بأسعار النفط

وأدى رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، التصديق على أن طهران تمتثل للاتفاق النووي الذي تم توقيعه برفقة مجموعة من القوى الدولية في 2015، إلى ارتفاع أسعار النفط، كما ساعدته الأوضاع في العرق وإقليم كردستان على إبقاء الأسعار على وتيرتها بشكل رئيسي.

وبموجب القانون الأميركي، يتعين على الرئيس التصديق كل 90 يومًا على أن إيران تمتثل للصفقة، وسيكون أمام الكونغرس الآن 60 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران من عدمه.

وخلال الجولة السابقة من العقوبات المفروضة على إيران، قُطع حوالي مليون برميل يوميًا من إمدادات البترول في الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يجلب استقرار الأسعار للنفط، خاصة في ظل الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، من أجل تقليل حجم المعروض في الأسواق العالمية بشكل رئيسي.

أوضاع العراق تعزز صعود الأسعار

وأعلن مسؤولون عراقيون وكرديون أن القوات العراقية بدأت أمس الأحد بالتحرك باتجاه حقول النفط وقاعدة جوية مهمة تحتفظ بها القوات الكردية بالقرب من مدينة كركوك الغنية بالنفط، وقال جريج ماكينا كبير استراتيجيي السوق في وساطة العقود الآجلة أكسيترادر، إن “إعادة فتح ترامب للقضية النووية الإيرانية و (و) التهديد المستمر لخط الأنابيب الكردستاني الذي تم قطعه” كانت العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.

تخفيض عمليات الحفر

وأدى الانفجار الذي وقع بين عشية وضحاها في إحدى منصات النفط في بحيرة بونتشارتراين بلويزيانا، إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، وتم دعم أسعار النفط الخام الأميركي من قبل حفارات تقلل من عدد مهام عملها التي تبحث عن إنتاج جديد، وبلغ سعر العقود الآجلة للنفط الخام في الولايات المتحدة غرب تكساس الوسيط 51.89 دولار للبرميل، بزيادة 44 سنتاً أو 0.9 %.

وذكرت شركة “جنرال الكتريك” للطاقة المحدودة بيكر هيوز، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن الحفارات أوقفت العمل في خمس منصات بترول في الأسبوع حتى 13 أكتوبر، ليصل بذلك العدد الكلي إلى 743، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو.







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