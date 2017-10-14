توتنهام ينتصر على بورنموث في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

حقق توتنهام هوتسبير انتصاره الأول في معقله المؤقت ويمبلي، على حساب بورنموث، بهدف نظيف في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام عانى خلال الموسم الحالي بخوضه مباريات الدوري الإنجليزي في ملعب ويمبلي بعد مغادرة ملعب وايت هارت لين، وفي انتظار الملعب الجديد، حيث تعادل مرتين وتلقى هزيمة واحدة في 3 مباريات.

ويدين توتنهام بالفضل في انتصاره إلى كريستيان إريكسن الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 47 ليضمن النقاط الثلاث في جيب ماوريسيو بوتشيتينو.

ورفع بذلك توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث على سلم الترتيب بفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 4 في المركز التاسع عشر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :