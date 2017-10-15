توريس يحقق رقمًا قياسيًّا بمشاركته أمام برشلونة

المواطن - وكالات

على الرغم من أنه لم يشارك كأساسي في المباراة ضد برشلونة ليلة السبت، إلا أن فرناندو توريس نجم أتلتيكو مدريد لا يزال قادرًا على تحقيق رقم تاريخي.

وشارك “النينو” كبديل في الدقيقة 83 من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق لتكون هذه هي المشاركة رقم 300 له خلال تاريخ مشاركاته في بطولات الدوري الإسبانية.

وظهر توريس لأول مرة في المباراة ضد ليجانيس عام 2001، قبل أن يلعب المهاجم 60 مباراة في دوري الدرجة الثانية، ثم 240 مباراة في دوري الدرجة الأولى، وسجل 104 أهداف خلال هذه المباريات.

يذكر أن توريس لم يشارك مع أتلتيكو كأساسي في أي مباراة حتى الآن بالليجا هذا الموسم، وجميع مشاركاته الستة كبديل استمرت لأقل من نصف ساعة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :