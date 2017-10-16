توقعات بتحسن النمو في الإقراض بالمملكة مع حلول 2018

المواطن - الرياض

توقع منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، تحسن مستويات الإقراض لدى البنك العام المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 81.6% في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يقل عن النسبة الموضوعة من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عند 90%.

وأرجع الميمان، في تصريحات إلى “العربية” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، الزيادة في توزيعات الأرباح لدى القطاع المصرفي إلى تحسن السيولة في البنوك، التي تعمل على تنشيط معدلات الإقراض المنخفضة مستقبلًا.

ورأى أن المرحلة الحالية انتقالية، حيث ستشهد القطاعات المختلفة نموًّا كبيرًا في نتائجها، وسيكون للمصارف دور كبير في المساهمة في إقراض هذه القطاعات، متوقعًا تحسن النمو في الإقراض مع حلول 2018، لاسيما مع تهيؤ العديد من القطاعات للنمو.







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