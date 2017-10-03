توقيع اتفاقية لتوسعة مبنى الغسيل الكلوي بالمجمعة
تكفّل بها أبناء عبدالله الحقيل

توقيع اتفاقية لتوسعة مبنى الغسيل الكلوي بالمجمعة

2017/10/03
الساعة 12:47 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - المجمعة

وقّع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، اتفاقية بين صحة الرياض وأبناء الشيخ عبدالله الحقيل -رحمه الله- مثّلهم فيها الأستاذ هشام الحقيل.

وتضمنت الاتفاقية تكفلهم بتوسعة مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى المجمعة ليصبح ١٥ سريراً، بالإضافة إلى العمل على تجهيز مستشفى الملك خالد بالمجمعة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وعبّر مدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر الدوسري عن بالغ شكره وتقديره لأبناء الشيخ الحقيل -رحمه الله- على تبرعهم الخيري، سائلين الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهم.

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