تونس تفتتح بطولة كأس العالم المصغرة بالفوز على البرتغال

المواطن - وكالات

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره البرتغالي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم المصغرة التي تقام حاليًّا بمدينة نابل التونسية، بمشاركة 24 منتخبًا من جميع أنحاء العالم.

وستقام في وقت لاحق اليوم مباراة بين منتخبي لبنان وليبيا المنتميين إلى المجموعة السادسة.

وقد وزعت المنتخبات المشاركة إلى ست مجموعات، حيث تتكون المجموعة الأولى من منتخبات كل من تشيكيا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا، والمجموعة الثانية من المكسيك والمجر والشيلي والعراق.

وتضم المجموعة الثالثة، روسيا والبوسنة والبرازيل والصومال، والمجموعة الرابعة من الولايات المتحدة وإسبانيا والسنغال والهند، والمجموعة الخامسة من رومانيا وكازاخستان وكوت ديفوار وغواتيمالا، والمجموعة السادسة من تونس والبرتغال وليبيا ولبنان.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.







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