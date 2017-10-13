تويتر يخلو من التغريدات النسائية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

استيقظ العالم اليوم على مقاطعة من نوع فريد لموقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” بمعرفة مجموعة من الناشطات السيدات، واللاتي وجدن في تلك الطريقة أفضل وسيلة لإعلان سخطهم تجاه ظاهرة التحرش الجنسي في العالم، والتي كان آخرها تعرض الممثلة روز ماكجوان لعملية تحرش جنسي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت المهندسة المبرمجة كيلي إليس ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق حساباتهم مؤقتًا على “تويتر”، تعبيرًا عن حالة الغضب التي تسبب فيها قرار الموقع بإغلاق حساب الممثلة روز ماكجوان، على خلفية نشرها لأحد أرقام الهواتف بمنشور لها.

واعتبر “تويتر” نشر ماكجوان لأحد أرقام الهواتف أنه تجاوز صريح ومخالفة لشروط استخدام الشركة المنصوص عليها مسبقًا قبل تأسيس أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي استدعى إغلاق الحساب الخاص بالممثلة الشهيرة بشكل مؤقت.

وسعت العديد من الناشطات إلى إظهار حالة الضيق بشكل واضح تجاه قرار “تويتر”، حيث أكدت الكاتبة آنا فالينس “أن المقاطعة تهدف لأن تبعث برسالة صريحة للموقع، بأن ليس بإمكانه التغاضي عن تلك المشكلة المنتشرة في العالم بأسره”.

ولاقت الدعوة التي أطلقتها إليس استجابة واضحة، للحد الذي دفع العديد من وسائل الإعلام الدولية، للتأكيد بأن “تويتر” لا يمر بمشكلة فنية نتج عنها ضعف التحديث على الصفحات الرئيسية، ولكن هناك مقاطعة نسائية على نطاق واسع، هي التي تسببت في ذلك.







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