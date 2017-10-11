تيتي: البرازيل مرشحة للفوز بكأس العالم.. والأرجنتين تأهل بفضل ميسي

المواطن - وكالات

أكد أدينور ليوناردو باتشي المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن راقصي السامبا قادرون على حسم لقب كأس العالم لصالحهم، في ظل المستوى الذي قدموه خلال مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال الروسي.

وقال تيتي: « البرازيل واحدة من المنتخبات المرشحة للقب، نظرا للكرة التي تقدمها وللمستوى وللأداء الأكثر من النتائج، بالطبع إنها واحدة من المرشحين، نجحنا في الجمع بين التنافسية واللعب الجميل».

وتابع مدرب البرازيل : «ليس من المستحيل تحقيق الفوز مع اللعب بشكل جميل، لا أعلم إذا كنا سنحقق اللقب ولكن ما يفعله اللاعبون يزيدني فخرًا».

وأكمل: «المنتخب الفرنسي يلعب بمستوى قوي للغاية، مع ظهور لاعبين أمثال كيليان مبابي وألكسندر لاكازيتي وأنطوان جريزمان، وكذلك ألمانيا التي تغير لاعبيها لكنها تحافظ على نفس الأسلوب».

وعن فشل تشيلي في التأهل لكأس العالم قال تيتي: «هي واحدة من المنتخبات التي قدمت أفضل مستوى لكرة القدم مؤخرًا، والأرجنتين استحقت التأهل إلى روسيا بفضل ليونيل ميسي»







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