تيري هنري يكيل المديح إلى لاعب مانشستر يونايتد

المواطن ـ وكالات

أشاد النجم الفرنسي تيري هنري، لاعب آرسنال الإنجليزي الأسبق، بمواطنه أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث قال أن نجم الشياطين الحمر أفضل منه في سن الـ 21 سنة.

وكان ابن الـ 21 ربيعاً قد سجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين في أول 9 مباريات مع فريق جوزيه مورينيو هذا الموسم.

مهاجم برشلونة السابق تحدث قائلاً “أنتوني مارسيال هو لاعب أفضل بكثير مما كنت عليه في عمره. يمكنه أن يصبح لاعباً من المستوى العالمي”.

يُذكر أن مارسيال كان قد توهج في الانتصار الساحق برباعية على سسكا موسكو في دوري الأبطال.







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