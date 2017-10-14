تيسلا تُسرح قرابة 400 من موظفيها

المواطن - وكالات

أقدمت شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، على تسريح قرابة 400 من موظفيها.

وذكرت “رويترز” أن بين المستغنى عنهم موظفين كبار، مثل رؤساء الفرق والمراقبين، فيما أوضحت الشركة أنها لجأت إلى صرف موظفين بعد قيامها بتقييم سنوي، لكنها لم تُشر إلى عدد من جرى تسريحهم بالضبط.

وأوضحت الشركة أن قرارات التسريح مرتبطة بأداء الموظفين، لكنّ موظفاً سابقاً أكد أنه فقد عمله في الشركة بالرغم من عدم تلقيه أي نقطة سلبية خلال عمله في المؤسسة.

وتحدثت “تيسلا” في وقت مبكر من الشهر الجاري عن وجود عراقيل في الإنتاج؛ مما حال دون تحقيق ما كانت تطمح إليه بسيارة سيدان “موديل 3”.







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