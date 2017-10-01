جامعة أم القرى تؤهّل 250 أكاديمياً في التخطيط الاستراتيجي

المواطن - مكة المكرمة

أكد وكيل جامعة أم القرى للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي، أنه تم تأهيل 250 أكاديمياً كخبراء في التخطيط الاستراتيجي.

وأضاف غازي أن ذلك يأتي ضمن اهتمام جامعة أم القرى لبثّ هذه الثقافة بين أوساط المجتمع الجامعي من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى أنه سيتم خلال هذا العام الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لجامعة أم القرى، والتي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية والجهات المعنية بالجامعة.

وأضاف، خلال لقاء مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس بمنسوبي ومنسوبات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية، أنه تم اعتماد بما نسبته 70 بالمائة من البرامج الأكاديمية من قبل الهيئات الأكاديمية العالمية.

لافتاً إلى أن جامعة أم القرى ستحصل على الاعتماد المؤسسي بنهاية العام الجاري، والذي تمنحه هيئة تقويم التعليم.

وأوضح غازي أن جامعة أم القرى فازت بتسع مبادرات مدعومة من وزارة التعليم، لتكون أكبر جامعة حظيت بدعم مبادراتها؛ نظير ما تميزت به تلك المبادرات من طرح نوعي وموضوعي في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن جامعة أم القرى من خلال الكوادر المتخصصة بدأت التنفيذ الفعلي لتلك المبادرات، والتي ستنعكس آثارها الإيجابية على تطوير جامعة أم القرى وفق رؤية 2030، مثمناً دعم وتوجيهات مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس التي من شأنها الارتقاء بالبيئة التعليمية والبحثية.







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