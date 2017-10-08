جامعة الإمام تقتتح أول دبلوم محاماة للطالبات على مستوى الجامعات

المواطن - الرياض

​افتتحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر، دبلوم المحاماة العالي للطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438- 1439هـ، جاء ذلك بعد موافقة معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ، الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، على افتتاح البرنامج.

يشار إلى أن جامعة الإمام هي أول جامعة سعودية تطلق برنامج دبلوم محاماة للطالبات، حيث يصنف الدبلوم كدبلوم عالٍ ومعتمد من وزارة الخدمة المدنية، ويتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو القانون، ومدة الدراسة فصلان دراسيان.







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