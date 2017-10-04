جامعة الإمام توقع مذكرة تفاهم مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

المواطن - الرياض

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، مذكرة تفاهم مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال.

ووقع الاتفاقية من قبل جامعة الإمام مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل، ومن الطرف الآخر عميد الكلية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، ووفد الكلية.

وتتضمن المذكرة التعاون المشترك بين الجامعة والكلية فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والأكاديمية والبحثية وإدارة الأعمال والاقتصاد وتبادل الخبرات والاستفادة من مراكز التدريب والتنسيق في مجالات الخدمات الاستشارية والدعم في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية.

وأوضح مدير جامعة الإمام الدكتور أبا الخيل أن :”هذه المذكرة هي الأولى على مستوى المؤسسات الحكومية وتعتبر بمثابة التشريف والدعم لمبادرة تفعيل أوجه الشراكة بين مؤسسات التعليم في المملكة، وتعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات بين الجامعة والكلية تحقيقاً لتطلعات ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وأضاف أن الاتفاقية تتزامن مع تطلعات القيادة الرشيدة لمشروع رؤية 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020، ولهذا تم توقيع مذكرة التفاهم مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال مما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للجامعة والتحول للعمل المؤسسي الذي ننشده.



من جانبه عبر الدكتور نبيل كوشك عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عن سعادته بهذه المذكرة والتي تمتد إلى عدة مجالات بحكم خبرة جامعة الإمام ، مع الحرص من خلالها على تقديم ما نتطلع إليه في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال والسعي إلى رفع مستوى المخرجات التعليمية بالجامعة والكلية وخاصة في مجال إدارة الأعمال والاقتصاد ، معرباً عن شكره وتقديره لاختيار جامعة الإمام لتوقيع مذكرة التفاهم.

هذا وتشتمل المذكرة على تبادل الخبرات بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال والاستفادة من إمكانات مراكز التدريب لدى الجامعة والكلية، من أجل تحقيق تعاون مثمر بين مؤسسات التعليم العالي بالمملكة ولزيادة التعاون المشترك في العملية التعليمية وطرق وأساليب التوجيه العلمي والبحوث لدى كل منهما .







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