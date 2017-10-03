جامعة الجوف تعلن عن توفر وظائف محاضرين ومحاضِرات

المواطن - الجوف

أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف محاضر (للجنسين) في عدد من التخصصات، علماً بأن التعيين بالنسبة لجميع التخصصات، ما عدا تخصصات الشريعة واللغة العربية، سيكون وفق نظام التعيين المشروط بالابتعاث الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه من قِبل الجامعة وفق نظام الابتعاث، بحيث تستكمل إجراءات التعيين بعد إرفاق المتقدم ما يثبت بدءه لبرنامج الدكتوراه.

وتدعو الجامعة من تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك عبر البوابة الالكترونية للجامعة على الرابط (هنا).

وقالت جامعة الجوف إن من ضمن شروط التعيين على وظيفة محاضر: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجتي البكالوريوس والماجستير انتظاماً من جامعة موصى بها وبتقدير جيد جداً على الأقل.

كما اشترطت جامعة الجوف أن يكون المتقدم قد أنهى درجة البكالوريوس والماجستير بنظام التفرغ الكامل ولديه موافقة من جهة عمله وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 36 سنة عند تقديم الطلب وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين، وأن يكون تخصص الماجستير والدكتوراه في حال البدء في الدراسة امتداداً لتخصص البكالوريوس.

ومن الشروط أيضاً أن تكون الجامعة التي يدرس بها الدكتوراه في حال البدء فيها من ضمن أول 500 جامعة في تصنيف شنغهاي أو QS مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية وسيكون التقديم خلال الفترة: من 13 / 1 / 1439هـ إلى 25 / 1 / 1439هـ.







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