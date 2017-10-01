جامعة القصيم تبدأ تجهيز مواقف لسيارات الطالبات

المواطن _ القصيم

حالة من السعادة والرضا عمت جميع هيئات ومؤسسات المملكة بعد صدور الأمر السامي الخاص بمنح النساء رخص قيادة السيارات اعتبارا من شهر شوال المقبل.

وفي جامعة القصيم وجه مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود بتجهيز مواقف سيارات كليات الطالبات تفاعلاً مع الأمر السامي بالسماح بقيادة المرأة.

وكان مدير جامعة القصيم قد ثمن في وقت سابق، الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية ، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء ، موضحا أن دور المرأة السعودية يتزايد يوماً بعد يوم في المشاركة في نهضة المملكة وتطورها في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ، حيث زادت أعداد الفتيات الملتحقات بالجامعات المختلفة في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير ، ونافست الرجال في مجالات عدة علمية وعملية ، مما يؤكد على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة لهن لمزيد من المشاركة في بناء مستقبل وطننا الغالي .

وبيَّن مدير جامعة القصيم أن الأمر السامي سينعكس إيجاباً على المجتمع اقتصاديا واجتماعياً والإيجابيات المتوقعة من السماح لها بذلك بما يتفق مع تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها .

وأشار مدير جامعة القصيم إلى أن ثقافة المجتمع في المرحلة الحالية وما وصل إليه أفراده من وعي وإدراك ، والانفتاح على المجتمعات الإسلامية الأخرى منحت هذا القرار القبول الاجتماعي ، بما يضمن بتوفيق الله عدم وجود أي مشاكل في التطبيق ، خاصة مع توجيه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بتشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة ووضع الترتيبات اللازمة لتطبيق القرار وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة ، سائلًا الله السداد والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بما يحقق مصلحة البلاد والمجتمع في ظل منهج هذه الدولة المباركة القائم على أحكام الشريعة الإسلامية السمحة .







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