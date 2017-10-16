جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لمعيدين بعدد من التخصصات

المواطن - واس

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، “لجنة المعيدين والمحاضرين”، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات بمسمى “معيد” بكليات الجامعة للجنسين، وترغب شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا.

وأوضح عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الدكتور عبدالله العايد، أن العمادة بدأت اليوم وتستمر حتى 6/ 2/ 1439هـ، في استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي، بموقع الجامعة على شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أنه لن يتم القبول إلا من تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالوظيفة، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في نفس التخصص المتقدم عليه، وغير تربوي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.

وبين العايد أن كلية التربية البدنية يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس التربوي بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وألا يمضي على تخرجه أكثر من خمس سنوات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يتجاوز عمره (28 عامًا)، أو يكون موظفًا حكوميًّا، بالإضافة إلى اجتيازه لامتحان القدرات للجامعيين، وأن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية الخاصة بذلك، كما يلتزم بمواصلة دراساته العليا خارجيًّا أو داخليًّا وفقًا لسياسة الجامعة في ذلك، وأن يتعهد بذلك خطيًّا، وللنساء تعهد خطي من ولي أمرها.

ولفت العايد إلى أن الحاصلين على المؤهل التعليمي من جامعة غير سعودية يشترط وجود معادلة الشهادة من وزارة التعليم، مضيفًا أن الشروط الخاصة للتقديم على وظيفة معيد تخصص القراءات في كلية الشريعة تتطلب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص القراءات، والأفضلية في الاختيار سوف تكون للحافظين للقرآن الكريم والمجازين للقراءات العشر، مشددًا على ضرورة إرفاق صورة من السجل المدني، وصورة من المؤهلات العلمية مع السجل الأكاديمي، وتوصيات علمية، وصورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من جامعة خارج المملكة، بالإضافة إلى نتيجة حديثة لامتحان القدرات العامة للجامعيين.

وأكد العايد أنه لن يُنظر في أي طلب لا تنطبق عليه الشروط السابقة، أو لم يرفق جميع الوثائق المطلوبة إلكترونيًّا عند تعبئة الطلب، كما يجب على المتقدمين متابعة موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة موعد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية، وإحضار أصول الوثائق المرفقة عند المقابلة الشخصية لتدقيقها ومطابقتها، ويحق للمتقدم التقديم على أكثر من مقر على أن تكون مرتبة حسب الرغبة.







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