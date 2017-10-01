جامعة الملك خالد تفتح باب الترشح لأول مهرجان مسرحي في المملكة

المواطن - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد بأبها عن فتح باب الترشح والتقديم لمهرجان المسرح الجامعي الأول على مستوى الجامعات.

وقال مدير المهرجان الدكتور محمد آل مبارك: إن آخر موعد لتلقي العروض للمشاركة هو الأول من شهر صفر المقبل.

وحددت إدارة المهرجان 19 شرطاً للمشاركة، وهي أن يكون العرض المشارك من إنتاج الجامعة المشاركة بصورة كاملة، وأن يكون العرض ضمن إنتاج آخر عامين قبل بداية المهرجان، وتكون أولوية المشاركة للعروض باللغة العربية الفصحى.

كما اشترطت إدارة المهرجان في جامعة الملك خالد أن يتحقق عامل التكامل في عناصر العرض المسرحي، ولا تقبل عروض المونودراما كعروض منافسة، وأن يكون الممثلون جميعاً من طلاب الجامعة المشاركة، وتشكل اللجنة العليا للمهرجان لجنة مشاهدة واختيار للعروض التي تدخل ضمن المنافسة، حيث تنظر اللجنة في كل العروض من خلال مشاهدة التسجيلات الكاملة.

كما تلتزم إدارة المهرجان بالإعلان عن العروض التي تأهلت للتنافس في المرحلة النهائية التي تتم ضمن المهرجان المسرحي الأول للجامعات بالمملكة في موعد أقصاه 30 يوما قبل بداية المهرجان من خلال مؤتمر صحفي.

وأوضحت جامعة الملك خالد أنه سيتم تسجيل الفرق المشاركة في المهرجان وفق استمارة بيانات وطلب المشاركة، وآخر موعد لإرسال طلبات المشاركة لإدارة المهرجان الأحد 1 /‏2 /‏1439، الموافق 22 /‏10 /‏2017.







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