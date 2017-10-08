جامعة بيشة تعلن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين على وظائفها الأكاديمية

المواطن - عسير

أعلنت كلية التربية في جامعة بيشة عن بدء إجراءاتها لقبول المتقدمين إلى الوظائف الأكاديمية المعلن عنها سابقاً، وفق مواعيد محددة.

وحددت موعد إجراء المقابلة الشخصية والجلسة العلمية (سيمنار) لوظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في الفترة من الاثنين 1439/1/19 إلى الخميس 1439/1/22 في مبنى كلية التربية بالمجمع الأكاديمي “بنين” ببيشة وشطر الطالبات في حي المطار، فيما سيكون الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة “محاضر” يوم الثلاثاء. 1439/1/27 في مبنى كلية التربية بالمجمع الأكاديمي “بنين” ببيشة وشطر الطالبات في حي المطار، في حين تقوم الكلية بالعمل على المقابلة الشخصية لمن اجتاز الاختبار التحريري لوظيفة “محاضر” يوم الأربعاء 1439/1/28.

وطالبت الكلية المرشحين بإحضار الوثائق الخاصة بهذه الإجراءات المتمثلة بأصول المؤهلات (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، وأصل الهوية الوطنية، ونسخ من رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى نسخ من الإنتاج العلمي بعد الحصول على الدكتوراه، ومعادلة الشهادة لمن كانت دراسته في جامعة غير سعودية.







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