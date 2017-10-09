جامعة جازان تُثقف 60 فرداً من منسوبي الأمن العام حول المؤثرات العقلية

المواطن -عمر عريبي - جازان :

ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لجامعة جازان وواجباتها المناطة بها تجاه أفراد مجتمع المنطقة؛ نفذت وحدة التعليم المستمر وخدمة المجتمع بمركز أبحاث المؤثرات العقلية (سارك) بالجامعة برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتثقيف وتوعية الأقران حول المؤثرات العقلية لأفراد الأمن العام وذلك بالتعاون مع مركز تدريب شرطة جازان.

وقد حضر 60 فرداً من منسوبي الأمن العام بالمنطقة، وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور / رشاد السنوسي مدير مركز (سارك) وذلك بقاعة التدريب بمركز شرطة جازان.

وتأتي هذه الفعالية استمراراً للنشاطات التي نفذها الطرفان خلال المواسم الماضية.

ومن جانب آخر ثمّن مدير مركز أبحاث المؤثرات العقلية بالجامعة الدكتور رشاد بن محمد السنوسي لجميع العاملين بإدارة مركز التدريب بشرطة جازان جهودهم المتميزة، وحرصهم المتواصل في تنفيذ فعاليات البرنامج والنتائج الأولية الجيدة التي خرج بها المركز.

وأشار الدكتور السنوسي إلى أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج المشتركة؛ للحدّ من انتشار استخدام المؤثرات العقلية في أوساط بيئة مجتمع المنطقة، والتي تهدد في المقام الأول صحة حياة أفراده وسلامة عقيدتهم وأمن وطنهم.

وتوجه د. السنوسي بالشكر لإدارة الجامعة على دعمها السخي للمركز وبرامجه التي تنفذها من أجل المجتمع والوطن.







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