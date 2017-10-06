جامعة جازان تُقر آلية جديدة لطالبات كلية العارضة

المواطن - واس

أعلنت جامعة جازان، عن آلية جديدة لدراسة جميع منسوبات كلية العلوم والآداب بمحافظة العارضة للفصل الجامعي الأول 1438 /1439هـ بعد قرار تعليق الدراسة بها لوقوعها في منطقة حدودية.

وأوضح مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الآلية الجديدة تنص على وضع المقررات النظرية على الإنترنت وذلك بدراستها بنفس نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد كمحاضرات تنقل مباشرة “أون لاين”, كما ستتاح مسجلة بحيث يمكن العودة إليها في أي وقت، إضافة إلى أنه سيتم تقديم “أقراص مدمجة” تحتوي على المحاضرات ويمكن الحصول عليها من إدارة الكلية، لمن لا تتمكن من الدخول إلى نظام التعليم الإلكتروني.

ووجّه الدكتور القحطاني بتأمين جميع مستلزمات المعامل من أجهزة حاسب آلي واحتياجات أخرى لمعامل الكلية الجامعية في أبي عريش، من أجل إتمام العملية التعليمية بكل سلاسة, مشدداً على ضرورة تسهيل عملية نقل طالبات الأقسام العلمية بالكلية من محطة تجمعهن في محافظة العارضة إلى مدينة أبو عريش وذلك لتمكينهن من التطبيق في معامل الكلية الجامعية, مشيراً إلى أن الجامعة أتاحت للطالبات التخصصات التطبيقية التي تستلزم استخدام المعامل كأقسام الفيزياء والعلاج الطبيعي، الانتقال إلى مقر الكلية الجامعية في محافظة أبو عريش على أن تبدأ الدراسة الساعة 12:30 ظهرًا.

يذكر أنه يدرس في كلية العلوم والآداب بالعارضة حوالي 1200 طالبة يتولى تدريسهن حوالي 60 عضو هيئة تدريس.







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