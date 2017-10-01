جامعة طيبة تنشئ وقفاً علمياً لدعم البرامج التعليمية والبحثية

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، إنشاء وقف علمي، يهدف إلى دعم واستثمار الموارد المالية للجامعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر دخل الجامعات.

وأوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أنّ الوقف يسهم في تعزيز الموارد المالية للجامعة، ودعم برامجها التعليمية والبحثية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وأضاف السراني أنّ هذه الخطوات تعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030م، وذلك لإنشاء شراكات حقيقية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنظمات المجتمع المحلي.

وأفاد مدير جامعة طيبة أنه سيصرف ريع الوقف على أنشطة وخدمات وخطط وبرامج ومشروعات الجامعة في مجالات البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية، والأنشطة والخدمات، والابتكارات والاختراعات وريادة الأعمال، وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون مشترك مع مراكز علمية واستشارية، وسيشارك في الوقف العديد من الباحثين المتميزين، كما سيقيم الوقف ورش عمل بشكل دوري.

بدوره لفت المشرف على إدارة الاستثمار والأوقاف في جامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان، إلى أن مؤسسات التعليم المتقدمة تقوم بتوظيف فكرة الأوقاف لدعم مسيرتها العلمية والبحثية، وتنمية الأوقاف هناك لتكون أحد أهم روافد تمويل التعليم في الجامعات الرائدة.







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