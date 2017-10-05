جامعة موسكو.. صرح علمي يستقطب الطلاب من جميع أنحاء العالم

المواطن - موسكو

جامعة موسكو من أعرق وأقدم الجامعات على مستوى العالم، وتتيح الجامعة للأجانب الدراسة في العديد من التخصصات والمجالات، كما أن للطلاب العرب مجالات وخبرات عديدة في هذه الجامعة العريقة.

وتضم جامعة موسكو العديد من الكليات التى يدرس الطلاب من خلالها تخصصات مختلفة العلمية منها والأدبية

وبالنسبة للطلاب العرب والأجانب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعة سيجدون ستة وعشرون كلية فقط يمكنه الإلتحاق بها أما الكليات الأخرى فهى فقط للطلاب الروس وهي الكليات أو المعاهد التى تعرض دراسات خاصة كالدراسات النووية والدراسات الفضائية وعلوم أخرى لا تتاح لباقي الطلاب.

تأسيس الجامعة

تأسست جامعة موسكو عام 1755، حيث اقتُرح إنشاء الجامعة من طرف الأساتذة إيفان شوفالوفيم وميخائيل لومونوسوف، حيث تم التوقيع على مرسوم إنشاء الجامعة من قبل الإمبراطورة إليزابيتا بيتروفنا في يناير 1755.

وفي ذكرى يوم التوقيع على المرسوم تقوم كل عام في الجامعة ذكرى القديسة تاتيانا – 12 يناير وفقا للتقويم الروسي، وقد كان إلقاء أولى المحاضرات في الجامعة في 26 أبريل عام 1755، وأصبح الشريف شوفالوف أول امين للجامعة، والكسي ارغاماكوف (1711-1757) أول مديراً لها.

الجامعة اليوم

في عام 2010 احتلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة الـ74 في “تصنيف “شنغهاي” الأكاديمي لجامعات العالم”، ووفقا للتصنيف الدولي “تصنيف الجامعات العالمية، والذي تم نشره منذ عام 2010 بشكل منفصل عن التعليم العالي “للتايمز” فقد صعدت الجامعة إلى المرتبة الـ93، ومع ذلك فقد هبطت جامعة موسكو الحكومية في الترتيب نفسه وخرجت من المئة الأولى إلى المرتبة ال 112، وكمن الضعف في التخلف في الأعمال العلمية والبحثية.

وفي موقع ” الجامعات الأكثر تقدما ” فقد احتلت الجامعة – نظرا للتقدم الملحوظ في البحث العلمي – المرتبة ال 415، وقد كانت هي الجامعة الروسية الوحيدة في أول 500 جامعة.

وتمتلك الجامعة تحت تصرفها أكثر من 600 من المباني والمنشآت، بما في ذلك المبنى الرئيسي على ” لينينسكي فارابيوفي غوري” على مساحة إجمالية قدرها حوالي مليون متر مربع.

ففي موسكو وحدها تحتل أراضي جامعة موسكو الحكومية 205.7 هكتار. أما الحرم الجامعي الجديد فقد تم تخصيص بناء له من قبل حكومة موسكو بمساحة 120 هكتار.

وفي 1 سبتمبر 2007 افتتح رسميا كلا من رئيس بلدية موسكو يوري لوجكوف ورئيس جامعة موسكو سادوفنيتشي اثنين من المباني الكبرى والرئيسية في الجامعة.

كما افتتح أول مبنى دراسي لجامعة موسكو الحكومية على ساحة لومونوسوف، حيث انتقلت ثلاثة كليات : كلية التاريخ والفلسفة وكلية إدارة الدولة، كما عزلت كلية العلوم السياسية من كلية الفلسفة في عام 2008 وتقع في المبنى التعليمي الأول، كما افتتح أيضا اثنين من مباني المركز الطبي، والذي يتألف من ما مجموعه خمسة مبان – العيادة وعيادة مع المستشفى مع 300 سرير ومراكز التحليل والتشخيص، وكذلك مبنى كلية الطب الأساسي.

وفي 23 يناير 2009 أقيم حفل افتتاح المرحلة الأولى من مبنى العلوم الإنسانية الثالث والذي والذي يضم حاليا كلية الاقتصاد.

وفي 25 يناير 2010 تم تشطيب المبنى الثاني والذي أصبح صورة طبق الأصل للمبنى الأول، ومن المقرر افتتاحه عام 2012.

الجامعة في المستقبل

من المتوقع مستقبلا أن تضم الجامعة مدينة جامعية بها أربعة مباني دراسية، والتي رتبت بشكل نصف دائري حول المكتبة الرئيسية، وكذلك بعض مباني البحوث العلمية والتي تشكل كذلك نصف دائرة حول مباني الأكاديمية، أما السكن الجامعي فيسع 6,000 شخص في دائرة نصف الثانية وبها استاد يسع 15 ألف شخص.

كما أنشأت الجامعة نفق أرضي لمرور المشاة تحت الأرض تحت شارع لومونوسوف والذي يربط بين المباني القديمة والجديدة.

تبادل الخبرات مع الجامعات العربية

وفي مايو الماضي وقعت جامعة موسكو اتفاقية تعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة المملكة العربية السعودية، لتبادل الطلاب والأساتذة والتعليم في مجال البحوث العلمية.

وأوضحت وزيرة التربية والتعليم الروسية أولغا فاسيلييفا، أن هذا التفاعل بين الجامعات العربية والروسية، له تاريخ عريق، وأنه أمر جيد جدا لأننا نعمل ليس فقط على التبادل بين المؤسسات، بل أيضا على تطوير الصلات العلمية في المقام الأول. وهذا في مجال الدراسات العربية والتاريخ والثقافة، بما في ذلك الأنثروبولوجيا”.

من جانبه لفت رئيس جامعة موسكو، فيكتور سادوفنيتشي، إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجال الطب والعلوم التقنية، مشيراً إلى أنه “تم الاتفاق على التقدم خطوة خطوة في علوم الطبيعة”.

الدراسة في جامعة موسكو للأجانب

تتيح روسيا للطلاب العرب والأجانب الدراسة بها، حيث تبدأ السنة الدراسية بجامعة موسكو الحكومية في شهر سبتمبر وتنتهي في شهر يونيو، ومدة الدراسة 4 سنوات دراسية (البكالوريوس) وسنتان دراسيتان (الماجستير) و3 سنوات دراسية (الدراسات العليا).

ويتلقى الطلبة دروسهم في كليات الجامعة التعليم نهارا، أما قسم الدراسات العليا فيمكن أن يتعلم الطلبة فيه بالمراسلة.

ويتم التعلميم في الجامعة باللغة الروسية، ويتم ضم الطلبة إلى جامعة موسكو الحكومية بناءً على نتائج امتحانات الدخول في كليات الجامعة.

والمشكلة التي قد تواجه الطلبة العرب والأجانب أن الدراسة في الجامعة باللغة الروسية، لذلك تتيح الجامعة دورة في اللغة الروسية بمركز التعليم الدولي التابع لجامعة موسكو الحكومية.

ويمكن الاطلاع على المناهج الجامعية في مواقع الإنترنت للكليات التي أدرجت عناوينها في قائمة العناوين الواردة في موقع الانترنت الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية (هنا الرابط)، كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في قسم الطلبة الاجانب في الكلية.

ومن أجل الالتحاق بجامعة موسكو الحكومية يتم اجتياز اختبار يؤكد اتقان المتقدم للغة الروسية، لينطلق بعدها في مجال الدراسة داخل أروقة الجامعة.







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