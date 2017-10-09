جدو يشكر الشعب السعودي بعد تأهل مصر إلى مونديال 2018

المواطن ـ محمد سلام

قدم نجم المنتخب المصري السابق، محمد ناجي جدو، شكره إلى الشعب العربي بشكل عام والشعب السعودي على وجه الخصوص؛ بعد فرحته العارمة ومشاعره الصادقة حيال إنجاز المنتخب المصري بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد الفوز بالأمس على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونشر “جدو” تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “شكرًا أشقاءنا العرب خصوصًا السعوديين على مساندتهم ومشاعرهم الصادقة والطيبة”.

ولحق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2018، في روسيا، قبل ختام التصفيات الإفريقية بجولة واحدة، بعدما فاز على ضيفه الكونغو 2- 1.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، وسجل المحترف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للفراعنة في الدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق تمكن الكونغو من تسجيل هدف التعادل في مرمى عصام الحضري حارس منتخب مصر، وعاد الفراعنة للتقدم من جديد في الدقيقة 94 عن طريق ضربة جزاء سددها محمد صلاح.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب المصري رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأخيرة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 27 عامًا، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :