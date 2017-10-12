جراحة نادرة تنهي معاناة طفل رضيع بمستشفى الولادة في عرعر

المواطن - عرعر

نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر في إجراء تدخل طبي للتعامل مع حالة طفل عمره يوم واحد، كان يعاني من عدم انثقاب في فتحة الشرج وعدم دخول الهواء إلى الأمعاء، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، حيث استمرت قرابة الساعتين والطفل الآن موجود بالعناية المركزة في حضّانات مستشفى النساء والولادة والأطفال، وحالته الطبية مستقرة ويحتاج إلى إجراءات لاحقة مستقبلية.

الجدير بالذكر أن مستشفى النساء والولادة والأطفال سعته السريرية ٣٠٠ سرير، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية العام الماضي (29،453).

وتنفذ الصحة برنامج (أداء الصحة) الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً 70 مستشفى رئيساً؛ حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في 7 محاور خدمية هي: (الطوارئ، العيادات، العمليات، التنويم، العناية المركزة، الأشعة، المختبرات).

كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسن الأداء بتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.







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