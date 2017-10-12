جرو بوتين ليس الأغرب.. 4 هدايا تلقاها زعماء أثارت الدهشة

المواطن - محمود نبيل:

سلطت العديد من وسائل الإعلام الدولية الضوء على هدية رئيس تركمانستان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي كانت عبارة عن جرو صغير، وذلك لعشق الأخير لتربية الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب، حيث سبق وأن ظهر أحدها خلال زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لموسكو.

وعلى الرغم من كون الهدية غير مألوفة، إلا أنها لم تكن الأكثر غرابة، حيث سبق وأن قدم بعض المسؤولين في العالم هدايا تذكارية أكثر إثارة للانتباه من تلك التي قدمها رئيس تركمانستان لبوتين في عيد ميلاده.

جمل هولاند

عندما ذهب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في زيارة إلى أدغال إفريقيا، وتحديدًا لمالي، كانت الهدية التي في انتظاره جملا كبيرا، وذلك اعترافًا بجهود بلاده في مكافحة المسلحين والعناصر الإرهابية بشكل رئيسي في مالي على مدار سنوات ولايته.



بطاطس كيري

قد تبدو تلك الواقعة الأكثر غرابة، خاصة وأنها لا تحمل أي رمزية تاريخية أو ثقافية في الولايات المتحدة، حيث قدم جون كيري وزير الخارجية السابق حبتين من ثمار البطاطس لنظيره الروسي الحالي سيرغي لافروف، وهو الأمر الذي أثار اندهاش الحاضرين، على الرغم من تقبل الأخير للواقعة بشكل مُرحب.



تنين بوش

كانت تلك الواقعة الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة، حيث تلقى الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، هدية من إندونيسيا تحوي تنين “كومودو” الشهير، والذي أوشك على الانقراض من عالمنا بصورة نهائية، وتم حينها اعتبار الأمر مجرد تقدير لشخص الرئيس الأميركي الأسبق.



دبة نيكسون

منحت الصين الرئيس الأميركي الراحل، ريتشارد نيكسون، خلال زيارته عام 1972 اثنتين من الدببة “باندا” القليلة والمهددة بالانقراض، وهو الأمر الذي مثل أولى محاولات التوثيق بين البلدين.







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