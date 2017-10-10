جمال خاشقجي يعزف لحنًا منتهي الصلاحية مروّجًا لقطر في اليونيسكو

المواطن ـ رقية الأحمد

مواصلًا دعمه لقطر، ومروّجًا لخطاب الكراهية، متّخذًا من مواقع التواصل الاجتماعي، منبرًا لترويج قطر كدولة مسالمة، بعدما اتّفق العالم أجمع، على تورّطها في دعم وتمويل الإرهاب والتحريض عليه، إنه جمال خاشقجي، الذي انسلخ عن الوطن، ليكون ككل من باع القضية من أجل حفنة مال.

ولأنّه لم يعد خفيًّا على أحد، أنَّ الخيانة تسري في كل كلمة يغرّد بها خاشقجي، رفض المواطنون، دعوته لترشيح ممثل قطر لتولي إدارة منظّمة اليونيسكو الدولية، على حساب منافسته المصرية السفيرة مشيرة خطاب.

وتساءل المغرّدون، الذين رصدت “المواطن” تعليقاتهم ردًّا على خاشقجي، عن سبب صمته إزاء الأذى الذي تتعرض له بلاده الأم، ولماذا لم يطلب من قطر كف يدها عن المملكة، لافتين إلى أنَّ “نشاط خاشقجي كلّه يتّسم بدس السم في عسل”.

وأبرز النشطاء، التناقض في تغريدة خاشقجي وتغييبه للحقائق، إذ إنَّ منافسة القطري، عربية أيضًا من جمهورية مصر العربية، مرجّحين أنّه تلقى مبلغًا طائلًا للترويج لقطر، وبالتالي لن يكون ولاؤه لوطنه، ولن يكون انحيازه لرؤية قيادته.

وشدّدوا على أنَّ “جمال يستدعي العصبية العربية، ولكن فقط عندما تكون في مصلحة دول التصهين قطر وإيران وتركيا، وإعلامها القذر”، كاشفين الوجه القبيح لخاشقجي، الذي ما انفك يؤلّب ضد الوطن مدافعًا عن محور الشيطان الإرهابي الأكبر.

وأكّد المواطنون أنَّ “هذه المعزوفة انتهت صلاحيتها، فما أضرّ بالعرب كبعض العرب. خلافاتنا مع حكومة قطر، أكبر من أن تهوّن بهذا الشكل”.







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