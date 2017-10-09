جماهير الهلال تدشن #ملعب_جامعة_الملك_سعود_للزعيم

المواطن - الرياض

عبرت الجماهير الهلالية عن سعادتها بقرار نقل مباريات الهلال في كافة المسابقات لاستاد جامعة الملك سعود ليصبح الزعيم أول ناد سعودي يملك ملعباً خاصاً به.

ودشنت الجماهير الهلالية هشتاقاً تحت عنوان « #ملعب_جامعة_الملك_سعود_للزعيم »، عبرت خلاله عن فخرها باحتضان الملعب لمباريات نادي القرن الآسيوي.

وأعلن نادي الهلال وشريكه الاستراتيجي شركة صلة الرياضية “المسوق الحصري للزعيم” التوصل لاتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض؛ لاستثمار استاد الجامعة الرياضي؛ لاحتضان مباريات الهلال في كافة المسابقات.

وسينقل الهلال جميع مبارياته فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية، حيث ستكون هذه المنشأة الوطنية العملاقة هي الملعب الرسمي لنادي الهلال كأول ناد سعودي يملك هذا الحق.







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