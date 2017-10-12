جمجوم: لا يوجد ما أُخفيه خلال رئاستي للاتحاد

المواطن - جدة

أكد عادل جمجوم، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، أن مجلس إدارته تعرَّض للهجوم عندما أعلن الحقائق فور توليه المهمة رسمياً، وسلم جميع الملفات التي تُثبت حقوق النمور لإدارة البلوي.

وقال جمجوم: “عندما تسلمت إدارة الاتحاد، كان في أضعف أوقاته والجمهور حاربنا؛ لأننا قلنا الحقيقة، لن يسمع كلامي أيّ رئيس لنادي الإتحاد، توجد أوراق في النادي تدعم موقفه في قضية سوزا، وقد سلمت جميعَ الأوراق لإبراهيم البلوي، بعد حل مجلس إدارتنا ولا يوجد ما نخفيه.”

وأضاف رئيس الاتحاد الأسبق: “طالبنا بالتحقيق سابقًا في قضية الخمسين مليوناً، المحاسبة بالكلام لا تنفع، عندما تسلمت إدارة الإتحاد كان النادي في أضعف أوقاته.”

يذكر أن حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، تمكن من إنهاء قضية البرازيلي دي سوزا لاعب العميد السابق، والتي استمرت لأكثر من 5 سنوات، وأثارت الكثير من الجدل داخل الوسط الرياضي.







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