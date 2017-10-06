جمرك الوديعة يحبط تهريب 10.922 كجم حشيش

المواطن - حسين الحامد - شرورة

أحبط جمرك الوديعة محاولة لتهريب كمية من مادة الحشيش المخدر، بلغ وزنها (10.922.1) عشرة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين جرامًا وواحدًا من عشرة من الجرام، مخبأة داخل إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وقال مدير عام جمرك الوديعة زياد البلوي: قدِمت للجمرك شاحنة نقل، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بوجود أجسام غريبة داخل الخزانات الجانبية للشاحنة، وبتفتيش المنطقة عُثر على عدد (10) بلاطات حشيش مخدر بلغ وزنها (10.922.1) عشرة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين جرامًا وواحدًا من عشرة من الجرام. مضيفًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير عام جمرك الوديعة على الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية، وذلك في سبيل منع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى داخل المملكة، منوهًا في الوقت نفسه بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.







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