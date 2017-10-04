جمرك ميناء ضباء يحبط تهريب أكثر من 3.5 مليون حبة مخدرة

المواطن - الرياض

نجح جمرك ميناء ضباء في إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (3.509.319) حبة عثر عليها مخبأة وسط طبليات محملة بأكياس لتعبئة حبيبات البلاستيك.

وأوضح علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه عند قدوم إحدى الإرساليات عن طريق إحدى العبّارات القادمة للجمرك وبإنهاء إجراءاتها الجمركية تم العثور على عدد من الحبوب المخدرة بلغ عددها (3.509.319) ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وتسع عشرة حبة مخبأة بداخل أكياس بلاستيكية بعد أن تم تغليفها بطريقة مصنعية ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.







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