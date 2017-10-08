جمعية زهرة تدشن حملتها للتوعية بسرطان الثدي

المواطن - محمد رحيمي - الرياض

تدشن جمعية زهرة لسرطان الثدي الحملة التوعوية الوطنية “دقائق تسوي سنين”، بمناسبة – شهر أكتوبر – الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي، الخميس المقبل.

يأتي ذلك برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز وأعضاء مجلس إدارة جمعية زهرة وعدد من الرعاة والأعضاء والمساندين.

كما تنظم الجمعية فعالية توعوية عائلية ورياضية وترفيهية على مدى 3 أيام ابتداء من 12 أكتوبر بنادي الشركة السعودية للكهرباء باسم الحركة الوردية “@pinknmotion”.

تأتي هذه الحملة بالشراكة مع العديد من الجامعات والمعاهد والمستشفيات والمراكز الصحية والنوادي الصحية وبوجود معارض مصاحبة في المجمعات التجارية في مختلف مناطق المملكة، كما يتميز مجمع الحمراء بوجود معرض تفاعلي فريد من نوعه.

وتهدف هذه الفعالية ومثيلاتها التي أنجزتها الجمعية على مدى العشر سنوات الماضية لرفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر وكيفية التعايش معه والمتابعة إلى مرحلة ما بعد العلاج كالتأهيل النفسي وغيرها.







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