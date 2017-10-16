جميع هواتف آيفون المقبلة في 2018 ستمتلك تقنية Face ID

المواطن - وكالات

كشفت العديد من التقارير أن شركة أبل تعتزم توفير ميزة Face ID الجديدة، الخاصة بفتح قفل الهاتف عبر الوجه في كافة هواتف آيفون المقبلة، التي ستطلقها خلال العام المقبل في 2018، حيث جاءت هذه الميزة لأول مرة مع هاتف آيفون X، الذي كشفت عنه الشركة في وقت سابق إلا أنه لم يصل بعد للمستخدمين.

ووفقًا لما نشره موقع cnet الأميركي، فقال المحلل الشهير Ming-Chi Kuo من شركة التحليلات السوقية KGI في وقت سابق: إن الشركة ستتخلى عن نظام التحقق ببصمة الأصبع Touch ID في جميع هواتف آيفون المقبلة؛ وذلك لصالح الاعتماد على نظام الكاميرا TrueDepth التي توفر ميزة التعرف على الوجه Face ID.

ومن المنتظر أن تعتمد شركة أبل على Face ID كطريقة للمصادقة، وذلك في محاولة منها للتفوق على هواتف أندرويد، فيما أضاف المحلل الشهير أن مصنعي هواتف أندرويد سيحتاجون الكثير من السنوات لإنتاج تقنية يمكن أن تنافس كاميرا TrueDepth وميزة Face ID القادمة مع هاتف آيفون X الجديد من أبل، مضيفًا أن تقنية Face ID ستكون نقطة البيع الرئيسية لهواتف آيفون خلال عام 2018، فيما ينتظر أن تمتلك كافة الهواتف المقبل حواف صغيرة مثل آيفون X.







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