جن جنون تميم قطر.. عارضه سلطان بن سحيم فصادر أمواله واقتحم قصره!

المواطن - الرياض

جن جنون تميم قطر ليسعى إلى بث الفوضى والانتقام من كل من يعارضه، ليأمر باقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، في مداهمة نفذتها وحدة مكونة من 15 عنصرًا من قوات أمن الدولة مساء الخميس الماضي بدأت الساعة التاسعة مساء إلى الثالثة فجرًا.

وكانت نتيجة الاقتحام مصادرة نحو 137حقيبة وعدد من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية السابق الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلًا دقيقًا لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.

ويسعى تميم قطر إلى الانتقام من كل من يعارضه مثل الشيخ سلطان بن سحيم، الذي أعلن رفضه لممارسات تميم بن حمد في الأزمة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وبعد أن سحب النظام القطري الجنسيات من معارضيه، لجأ إلى سرقتهم واقتحام خصوصياتهم بمنتهى الرعونة والشيطانية.

والشيخ سلطان بن سحيم بن حمد بن عبدالله بن قاسم آل ثاني ولد بمدينة الدوحة في 30 سبتمبر سنة 1984م، وهو الابن الثامن لمعالي الشيخ سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثاني، أول وزير خارجية لدولة قطر، أما والدته هي الشيخة منى بنت جاسم بن محمد آل حسن الدوسري.

ويشغل الشيخ سلطان بن سحيم منصب رئيس مجلس إدارة شركة إس إس تي القابضة، كما يتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني لخدمة المجتمع.

وتلقى الشيخ سلطان بن سحيم تعليمه العام في مدارس الدوحة، وخلال تلك المرحلة تلقى العديد من الدورات والبرامج المتخصصة، كما حرص في بداية حياته على مجالسة العلماء والمفكرين. وبعد أن حصل على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نال في عام 2015م درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًّا، وجاءت الرسالة تحت عنوان “بناء المؤسسات في قطر.. دور مجلس الوزراء 1995- 2010”.

ويحظى الشيخ سلطان بن سحيم بمكانة مرموقة على مستوى العالم الإسلامي باعتباره أول من هب للدفاع عن سيد الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث نظم مهرجانًا أدبيًّا وثقافيًّا وشعريًّا حاشدًا دفاعًا عن النبي المصطفى، وقد ضم المهرجان، الذي أقيم في مدينة الكويت، أسماء كبيرة في مجال العمل الدعوي والإصلاحي والاجتماعي.

وخلال ذلك التجمع أعلن الشيخ سلطان بن سحيم استمرار مسابقة الدفاع عن الرسول محمد تحت مسمى جائزة الشيخ سلطان بن سحيم العالمية.

ويعرف عن الشيخ سلطان بن سحيم حبه ونظمه للشعر وتوظيف هذه الموهبة في الدفاع عن القيم النبيلة وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وعلاوة على ذلك فهو فارس ومحب للخيول وحصل على العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في سباقات التحمل والجمال [6]، كما افتتح إسطبل الشيخ سلطان بن سحيم في عام 2006م.

ويملك الشيخ سلطان بن سحيم خبرات اقتصادية كبيرة وتجارب عملية غنية في عدة دول حول العالم، وهو ما أهله للدخول بقوة في عالم التجارة والاقتصاد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :